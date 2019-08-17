От «Форсажа» до «Годзиллы 2»: самые кассовые и провальные фильмы этого лета

Победа: «Король Лев» — 1,3 млрд долларов

Несмотря на то, что игровой ремейк одного из самых популярных мультфильмов студии Disney раскритиковали многие зрители, критики и даже создатели оригинала, картине удалось не только окупить бюджет, но и собрать больше миллиарда долларов, став самым кассовым анимационным фильмом всех времен.

ФОТО: / Image supplied by Capital Pictures

Провал: «Шафт» — 21 млн долларов

Этот фильм доказал, что даже самая прибыльная звезда не всегда способна вытянуть проект. Журналисты подсчитали, что за свою карьеру Сэмуэл Л. Джексон принес студиям 13, 3 млрд долларов. Но сиквелу «Шафта» это никак не помогло.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Победа: «Рокетмен» — 186 млн долларов

После успеха байопика о легендарной группе Queen в игру вступил автобиографический фильм об Элтоне Джоне. И хотя обогнать «Богемскую рапсодию» создателям Рокетмена не удалось, фильм все равно окупился в прокате.

ФОТО: David Appleby / Image supplied by Capital Pictures

Провал: «Люди Икс: Темный Феникс» — 252 млн долларов

Фанаты линейки комиксов о Темном Фениксе боялись провала фильма, и их страхи оправдались. Как выяснилось позже, создатели столкнулись с проблемами еще на стадии разработки кинокомикса, что негативно сказалось на конечном результате, из-за чего лента не смогла окупить бюджет в 200 млн долларов.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Победа: «Аладдин» — 1 млрд долларов

Первый тизер игрового ремейка «Аладдина» откровенно напугал зрителей дешевизной компьютерных эффектов, из-за которых Уилл Смит в роли Джинна смотрелся отталкивающе. Однако харизма актера и постановка Гая Ричи оказались сильнее, и фильм встал в один ряд с «Королем Львом».

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Провал: «Детские игры» — 29 млн долларов

Попытка перезапустить хоррор-франшизу о кукле-маньяке по имени Чаки провалилась с треском. Несмотря на великолепную озвучку Марка Хэмилла и достаточное количество положительных отзывов, повторить успех «Детских игр» 1988 года создателям не удалось.

ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

Победа: «Проклятие Аннабель 3» — 219 млн долларов

Триквел «Проклятия Аннабель» оказался тем случаем, когда создатели получили больше, чем ожидали. Зрители признали фильм одним из лучших хорроров этого лета.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Провал: «Годзилла 2: Король монстров» — 385 млн долларов

В отличие от первой части, трейлеры и кадры «Годзиллы 2» обещали зрелищные поединки чудовищ. Но, к сожалению, кроме экшена, фильм ничего не смог показать, отчего внимание с этого фильма быстро переключилось на другие проекты.

ФОТО: Courtesy of Warner Bros. Pictures / Image supplied by Capital Pictures

Победа: «Джон Уик 3» — 320 млн долларов

В успехе «Джона Уика 3» никто не сомневался, но никто не ожидал, что третья часть франшизы о наемных убийцах станет лучшей из всех. Критики и зрители высоко оценили боевик с Киану Ривзом, что доказывают кассовые сборы.

ФОТО: Niko Tavernise / Image supplied by Capital Pictures

Провал: «Мертвые не умирают» — 14 млн долларов

Звездный актерский состав в лице Билла Мюррея, Адама Драйвера, Хлои Севиньи, Селены Гомес, а также режиссер Джим Джармуш не сумели привнести в зомби-комедию чего-то уникального и увлекательного для зрителей и критиков, которые назвали фильм безжизненным.

ФОТО: Frederick Elmes / Image supplied by Capital Pictures

Победа: «Человек-паук: Вдали от дома» — 1,1 млрд долларов

Летний кинокомикс от студии Marvel с полюбившимся миллионам зрителей Человеком-пауком был обречен на успех. Сиквел фильма сумел догнать и обогнать первую часть по кассовым сборам и рейтингам.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Провал: «Люди в черном: Интернэшнл» — 250 млн долларов

Создателям не удалось оживить некогда популярную франшизу, то ли потому, что они недостаточно постарались, то ли потому, что дуэт Криса Хемсворта и Тессы Томпсон оказался гораздо слабее Томми Ли Джонса и Уилла Смита.

ФОТО: promo

Победа: «История игрушек 4» — 1 млрд долларов

Еще один проект студии Disney, который принес ей миллиард долларов и сделал абсолютным чемпионом этого года. Авторы вложили душу в создание четвертой части «Истории игрушек», и их старания окупились.

ФОТО: Pixar / Image supplied by Capital Pictures

Победа: «Форсаж: Хоббс и Шоу» — 331 млн долларов

Создатели «Хоббса и Шоу» еще на стадии продвижения фильма не побоялись представлять трехминутные трейлеры и показывать множество зрелищных кадров. То, что спин-офф «Форсажа» окажется успешным и привлечет внимание миллионов зрителей, было очевидно. Так и случилось: харизма Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема принесла картине больше 300 млн долларов.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Под вопросом: «Однажды… в Голливуде» — 108 млн долларов

Несмотря на то, что девятый фильм Квентина Тарантино показал лучший старт среди всех его работ, говорить о кассовом успехе пока рано. При бюджете в 90 млн долларов фильм собрал всего 108 млн долларов, что в данный момент делает его убыточным. Прокат фильма начался не так давно, поэтому у него есть шанс обойти самый кассовый проект Тарантино «Джанго освобожденный» (162 млн долларов) и выйти в плюс.