Возвращение джедая: Юэн Макгрегор снова снимется в «Звездных войнах»

Шотландский актер может снова сыграть Оби-Вана Кеноби в мини-сериале для Disney+.
Юэн Макгрегор ведет переговоры с каналом Disney+ о съёмках в сериале «Звездные войны». Предполагается, что он снова сыграет джедая Оби-Вана Кеноби. Об этом сообщает Variety.
Других деталей о предстоящих сериях «Звездных войн» пока не приводится.
Юэн Макгрегор играл в предыдущих трех частях «Звездных войн»: «Скрытая угроза», «Атака клонов» и «Месть ситхов». Также он появился в эпизоде «Пробуждение силы».
Напомним, ранее шотландский актер поделился, что был бы счастлив снова сыграть Оби-Вана Кеноби в саге.