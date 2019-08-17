Сб, 17.08.2019
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Возвращение джедая: Юэн Макгрегор снова снимется в «Звездных войнах»

STAR WARS: EPISODE III

ФОТО: Rights Managed / LUCASFILM / Ronald Grant Archive

Шотландский актер может снова сыграть Оби-Вана Кеноби в мини-сериале для Disney+.

Юэн Макгрегор ведет переговоры с каналом Disney+ о съёмках в сериале «Звездные войны». Предполагается, что он снова сыграет джедая Оби-Вана Кеноби. Об этом сообщает Variety.

ФОТО: Rights Managed / LUCASFILMS / Ronald Grant Archiv

Других деталей о предстоящих сериях «Звездных войн» пока не приводится.

Юэн Макгрегор играл в предыдущих трех частях «Звездных войн»: «Скрытая угроза», «Атака клонов» и «Месть ситхов». Также он появился в эпизоде «Пробуждение силы».

ФОТО: Rights Managed / LUCASFILM / Ronald Grant Archive

Напомним, ранее шотландский актер поделился, что был бы счастлив снова сыграть Оби-Вана Кеноби в саге.

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