Возвращение джедая: Юэн Макгрегор снова снимется в «Звездных войнах»

Юэн Макгрегор ведет переговоры с каналом Disney+ о съёмках в сериале «Звездные войны». Предполагается, что он снова сыграет джедая Оби-Вана Кеноби. Об этом сообщает Variety.

ФОТО: Rights Managed / LUCASFILMS / Ronald Grant Archiv

Других деталей о предстоящих сериях «Звездных войн» пока не приводится.

Юэн Макгрегор играл в предыдущих трех частях «Звездных войн»: «Скрытая угроза», «Атака клонов» и «Месть ситхов». Также он появился в эпизоде «Пробуждение силы».

ФОТО: Rights Managed / LUCASFILM / Ronald Grant Archive