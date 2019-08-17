Ким Кэттролл затравили за отказ сниматься в продолжении «Секса в большом городе»

62-летняя Ким Кэттролл дала интервью изданию The Guardian, где раскрыла интересные факты о своей личной и профессиональной жизни.
Актриса рассказала о травле, с которой она столкнулась после отказа вернуться в «Секс в большом городе», поведала о том, что повлияло на ее решение уйти из проекта, и призналась, какой бы ей хотелось остаться в памяти людей.
Я пересекла финишную черту, играя Саманту Джонс, потому что любила «Секс в большом городе». Этот проект во многих отношениях был для меня благословением, но после второго фильма я поняла, что с меня хватит. Я не могла понять, почему меня просто не заменили другой актрисой вместо того, чтобы тратить время на травлю и издевательства. «Нет» значит «нет»,
— сказала Кэттролл, вспоминая оскорбления и обвинения со стороны фанатов.
Во многом на решение актрисы раз и навсегда отойти от образа Саманты Джонс повлияла смерть ее отца в 2012 году.
Трагедии продолжают формировать мою личность. Теперь я не хочу даже часа находиться в ситуации, от которой не получаю удовольствия. Я хочу сама выбирать, на кого тратить личное и профессиональное время. Это моя жизнь, и у меня осталось не так много времени,
— заявила Ким.
Звезда также призналась, что хотела бы остаться в памяти людей честной:
Мне хотелось бы, чтобы меня запомнили как честного и интересного человека. Я зарабатываю на жизнь, притворяясь и играя на публику, поэтому так приятно говорить правду в реальной жизни. Мне нравиться думать, что моя честность — это ливерпульское наследие.