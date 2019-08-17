Ким Кэттролл затравили за отказ сниматься в продолжении «Секса в большом городе»

Я пересекла финишную черту, играя Саманту Джонс, потому что любила «Секс в большом городе». Этот проект во многих отношениях был для меня благословением, но после второго фильма я поняла, что с меня хватит. Я не могла понять, почему меня просто не заменили другой актрисой вместо того, чтобы тратить время на травлю и издевательства. «Нет» значит «нет»,