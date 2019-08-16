Ролик «„Кошки“ Стивена Кинга»... Тихий кошачий ужас

Ролик привлек внимание самого Кинга, который поделился им в Twitter и написал: «Слов нет». После выхода трейлер «Кошек» вызвал в Cети бурное обсуждение. Пока одни хвалили неординарный подход Хупера к материалу, другие с ужасом смотрели на смесь людей и животных...

Напомним, мюзикл «Кошки» расскажет про ежегодный кошачий бал, на который собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.