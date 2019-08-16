Сб, 17.08.2019

Для самых отчаянных фанатов! В кинотеатрах Apollo Kino покажут первую часть «Оно»

Pennywise in IT

ФОТО: LILO/SIPA / LILO/SIPA

В преддверии премьеры продолжения легендарного хоррора «Оно 2» в кинотеатрах Apollo Kino пройдут показы первой части экранизации ужастика от Стивена Кинга. 

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков...

Приобрести билеты и познакомиться с расписанием сеансов можно здесь!

Напомним, хоррор «Оно 2» выйдет в эстонский прокат уже 6 сентября. Билеты на премьерные показы уже в продаже!

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