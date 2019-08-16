Зловещие акулы, апокалипсис и девушка без татуировки дракона: какие фильмы покажут в кино на следующей неделе

Следующая неделя готовит множество приятных сюрпризов для настоящих киноманов! Angry birds по-прежнему воюют. «Девушка с татуировкой дракона» Нуми Рапас пытается вернуть киношного ребенка в ленте «Ангел мой», а настоящая дочь Сильвестра Сталлоне Систин спасается от акул в продолжении ужастика «Синяя бездна».
Angry Birds в кино 2
Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!
Свет моей жизни
История отца и маленькой дочери, которые пытаются выжить в глуши на фоне масштабной эпидемии, 10 лет назад охватившей всё человечество.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!
Синяя бездна 2
Пятеро отчаянных дайверов отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что в этих руинах они не одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром — теперь ныряльщикам придется спасаться от кровожадных акул.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!
Ангел мой
Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!
Хорошие мальчики
История троих друзей-шестиклассников, планирующих посетить крутую вечеринку. Но прежде они должны хорошенько подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Так начинается безумное путешествие по долине Сан-Фернандо, в котором надо вернуть наркотики, украсть пиво и починить сломанного дрона — все это нужно сделать, пока родители не вернулись домой.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!
Эбигейл
Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!