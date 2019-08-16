Зловещие акулы, апокалипсис и девушка без татуировки дракона: что смотреть в кино на этой неделе

Angry Birds в кино 2

Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!

Свет моей жизни

История отца и маленькой дочери, которые пытаются выжить в глуши на фоне масштабной эпидемии, 10 лет назад охватившей всё человечество.

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!

Синяя бездна 2

Пятеро отчаянных дайверов отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что в этих руинах они не одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром — теперь ныряльщикам придется спасаться от кровожадных акул.

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!

Ангел мой

Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!

Хорошие мальчики

История троих друзей-шестиклассников, планирующих посетить крутую вечеринку. Но прежде они должны хорошенько подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Так начинается безумное путешествие по долине Сан-Фернандо, в котором надо вернуть наркотики, украсть пиво и починить сломанного дрона — все это нужно сделать, пока родители не вернулись домой.

В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 23 августа. Расписание сеансов найдешь здесь!

Эбигейл

Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…