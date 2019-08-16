Актриса недели: кто она — очаровательная англичанка Лили Джеймс?

Лили Хлоя Нинетт Томсон, более знакомая нам как актриса Лили Джеймс, появилась на свет в апреле 1989 года в городке Эшер английского графства Суррей. Девочка с ранних лет демонстрировала творческие наклонности и немалый артистизм. Видя это, родители отдали дочь в школу искусств в Тринге, что в графстве Хартфордшир.

По ее окончании Лили Джеймс отправилась в Лондон, где обучалась в знаменитой Гилдхоллской школе музыки и театра. В 2010 году, получив диплом Гилдхолла, Лили начала делать первые шаги в карьере.

В марте 2015 года на британские экраны вышла кино-сказка «Золушка», снятая знаменитым режиссером Кеннетом Брана. Пробы на Золушку прошли такие известные актрисы, как Алисия Викандер, Сирша Ронан и другие. Но выбор пал именно на Лили Джеймс. В этой экранизированной сказке сыграли такие мэтры британского кинематографа, как Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер и Ричард Мэдден. Не мудрено, что проект имел ошеломительный успех.

27 февраля 2015 года актриса посетила Россию во время промотура «Золушки». Лили Джеймс стала гостьей популярного российского шоу «Вечерний Ургант» и встретилась с исполнительницей заглавной песни фильма на русском языке, певицей Алсу.

В 2016 году телезрители получили замечательную возможность посмотреть еще одну экранизацию великого романа Льва Толстого «Война и мир». Восьмисерийный проект Тома Харпера снимался в нескольких странах, в том числе и в России. Дворцовая площадь Санкт-Петербурга, Успенский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Юсуповский на Мойке – все эти места показаны в фильме. Лили Джеймс сыграла Наташу Ростову.

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков

9 августа в прокат в кинотеатрах Apollo Kino вышла драма «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», в которой Лили исполнила главную роль.

По сюжету, в послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны писать ей решительно не хочется, прочие темы кажутся либо скучными, либо неуместными. На помощь приходит случай — в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже свинари любят почитать, и неведомый Доуси, к которому в руки попала книга, некогда принадлежавшая Джулиет, просит ее посоветовать хорошую книжную лавку. Дело в том, что на Гернси с книгами сейчас туго, поскольку остров, в годы войны оккупированный немцами, только-только возрождается к жизни. Письмо переворачивает жизнь Джулиет. История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, увлекает и затягивает ее. Так начинается переписка с самыми разными людьми.