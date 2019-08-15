Недетское кино про детей: смотри, кто пришел на премьеру комедии «Хорошие мальчики»

14 августа в Лос-Анджелесе прошла премьера комедии, удостоенной рейтинга nc-14 (запрещено до 14 лет). Смотри, кто пришел поддержать старт картины!
История троих друзей-шестиклассников, планирующих посетить крутую вечеринку. Но прежде они должны хорошенько подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Так начинается безумное путешествие по долине Сан-Фернандо, в котором надо вернуть наркотики, украсть пиво и починить сломанного дрона — все это нужно сделать, пока родители не вернулись домой.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 16 августа! Расписание и билеты найдешь здесь!