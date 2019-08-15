Все еще вместе: Роберта Паттинсона застукали на прогулке с Сьюки Уотерхаус

Влюбленные попали в объективы фотокамер в окрестностях Лондона, где актер, вероятно, отдыхает и набирается сил перед тем, как окунуться в съемочный процесс «Бэтмена» с головой.

Поклонники звездной пары выдохнули с облечением, когда 33-летний Роберт Паттинсон и 27-летняя Сьюки Уотерхаус порадовали их своим совместным выходом на прогулку. Влюбленные вновь выбрали непримечательную одежду, которая опять не сумела скрыть их от внимательных взглядов папарацци и фанатов.

Один из поклонников после встречи с кумирами опубликовал трогательное фото, на котором продемонстрировал нарисованную звездную пару, отдыхающую на скамейке у берега Темзы. Он объяснил, что не хотел беспокоить Паттинсона и Уотерхаус, поэтому сделал эту небольшую зарисовку. Подписчики высоко оценили его работу и подивились тому, что ни актер, ни модель его не заметили.