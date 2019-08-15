Софи Тернер объяснила, почему финал «Игры престолов» был правильным для всех героев

Они такие невероятные и преданные, мы любим их, потому что они полны любви к сериалу. Я не могу винить их, но когда люди говорят о том, что мы не прикладывали усилий, о том, что сценаристы ужасно выполнили свою работу… Больше всего сил мы вложили в восьмой сезон. Мы снимали его почти 11 месяцев, прошли через большее количество ночных съемок, чем кто-либо,