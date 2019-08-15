Актер из США Эрик Робертс хочет получить гражданство России

Голливудский актёр Эрик Робертс прибыл в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал, что хотел бы получить второе гражданство — российское. Об этом пишет РИА Новости.

Робертс оказался почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70». Сам он является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда признаётся в своей любви к боевым искусствам.

Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы посмотреть на прекрасный вечер поединков. <...> Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Никак не дождусь, когда получу гражданство РФ,

— приводит агентство слова Робертса.

Робертс сравнил Россию с Америкой, заявив, что оба этих государства «очень романтичные» и в каждой стране «своя прекрасная жизнь».

В 2002 году Эрик Робертс был почетным гостем кинофестиваля «Кинотавр», и еще тогда ему очень понравился этот город, в который он решил однажды непременно вернуться.

О своем желании получить гражданство России Робертс говорит не впервые: так, он заявлял об этом ещё в прошлом году на презентации международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону.