Актер из США Эрик Робертс хочет получить гражданство России

Артист не единожды посещал Россию и признается, что ему очень нравится эта страна.
Голливудский актёр Эрик Робертс прибыл в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал, что хотел бы получить второе гражданство — российское. Об этом пишет РИА Новости.
Робертс оказался почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70». Сам он является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда признаётся в своей любви к боевым искусствам.
Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы посмотреть на прекрасный вечер поединков. <...> Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Никак не дождусь, когда получу гражданство РФ,
— приводит агентство слова Робертса.
Робертс сравнил Россию с Америкой, заявив, что оба этих государства «очень романтичные» и в каждой стране «своя прекрасная жизнь».
В 2002 году Эрик Робертс был почетным гостем кинофестиваля «Кинотавр», и еще тогда ему очень понравился этот город, в который он решил однажды непременно вернуться.
О своем желании получить гражданство России Робертс говорит не впервые: так, он заявлял об этом ещё в прошлом году на презентации международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону.
Робертс снялся более чем в 70 сериалах и фильмах. Среди его звездных ролей работы в картинах «В одну сторону», «Лучшие из лучших», «Аврора». В конце 80-х он даже номинировался на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в картине «Поезд-беглец».