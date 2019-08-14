«Стриптизерши»: Сеть потрясли отвязные танцы Дженнифер Лопес в ярком трейлере

По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств.

Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.