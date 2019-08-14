Чт, 15.08.2019
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«Стриптизерши»: Сеть потрясли отвязные танцы Дженнифер Лопес в ярком трейлере
В кино с 20 сентября!

Jennifer Lopez

ФОТО: Kristin Callahan / ZUMAPRESS.com

Тысячи киноманов затаили дыхание в ожидании нового голливудского фильма Лорин Скафарии – «Стриптизерши» (Hustlers). Немалое внимание привлекли не только пикантные кадры и незаурядная история танцовщиц, но и актерский состав, ведь главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лопес.

По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

ФОТО: / AP

Дженнифер Лопес сыграла организатора аферы. Согласно опубликованному трейлеру, именно она обучала новых стриптизерш танцам и подала идею, как разбогатеть.

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