«Стриптизерши»: Сеть потрясли отвязные танцы Дженнифер Лопес в ярком трейлере
Тысячи киноманов затаили дыхание в ожидании нового голливудского фильма Лорин Скафарии – «Стриптизерши» (Hustlers). Немалое внимание привлекли не только пикантные кадры и незаурядная история танцовщиц, но и актерский состав, ведь главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лопес.
По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств.
Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.
Дженнифер Лопес сыграла организатора аферы. Согласно опубликованному трейлеру, именно она обучала новых стриптизерш танцам и подала идею, как разбогатеть.
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