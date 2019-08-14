Однажды в Голливуде... 14 фото неотразимой Шерон Тейт, убитой на последнем месяце беременности

Шэрон Мари Тейт родилась в Техасе в 1943 году, с детства участвовала в конкурсах красоты, снималась для журналов, в 1961 году дебютировала в кино. В 1965 году она сыграла свою первую заметную роль — в киноленте «Глаз дьявола». Тогда же актриса познакомилась с кинорежиссером Романом Полански, но по-настоящему они сошлись на съемках фильма Полански «Бал вампиров». Свадьбу сыграли в Лондоне 20 января 1968 года, после чего пара вернулась в Лос-Анджелес. В августе 1969 года, когда погибла Тейт, Полански находился в Лондоне и готовился к съемкам очередного фильма. Он должен был вернуться в середине месяца перед рождением первенца.