Однажды в Голливуде... 14 фото неотразимой Шерон Тейт, убитой на последнем месяце беременности

Полвека назад, 9 августа 1969 года, была зверски убита голливудская актриса Шэрон Тейт, супруга режиссера Романа Полански. Убийство Тейт и еще четырех человек совершили члены «семьи» Чарльза Мэнсона, позже осужденные на пожизненные сроки. Актриса находилась на девятом месяце беременности.
Шэрон Мари Тейт родилась в Техасе в 1943 году, с детства участвовала в конкурсах красоты, снималась для журналов, в 1961 году дебютировала в кино. В 1965 году она сыграла свою первую заметную роль — в киноленте «Глаз дьявола». Тогда же актриса познакомилась с кинорежиссером Романом Полански, но по-настоящему они сошлись на съемках фильма Полански «Бал вампиров». Свадьбу сыграли в Лондоне 20 января 1968 года, после чего пара вернулась в Лос-Анджелес. В августе 1969 года, когда погибла Тейт, Полански находился в Лондоне и готовился к съемкам очередного фильма. Он должен был вернуться в середине месяца перед рождением первенца.
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» повествует о двух друзьях, мечтающих найти свое место в Голливуде, а также об обстоятельствах трагической смерти жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.
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