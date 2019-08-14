Ждем с нетерпением! ТОП-4 жутких хоррора, которые скоро будут экранизированы

В этом году мы увидим вторую часть «Оно», а совсем недавно выпустили сериал «Страна Рождества» по мистическому роману Джо Хилла! В ближайшее время нас ждет еще несколько примечательных хорроров — как в виде полнометражных фильмов, так и сериалов. И сегодня мы поговорим о четырех проектах, на которые стоит обратить внимание.

Мэтт Рафф: «Страна Лавкрафта»

Формат: сериал от HBO

Создатель фильма «Прочь» Джордан Пил вместе с продюсером Джей Джей Абрамс взялись за экранизацию книги писателя Мэтта Раффа. «Страна Лавкрафта» рассказывает о ветеране корейской войны, который отправляется на поиски своего отца. Герой погружается в интриги колдовских лож и узнает, что его предки были могущественными магами.

Сериал может выйти уже в 2019 году.

Джо Хилл: «Ключи Локков»

Формат: сериал от HBO

«Ключи Локков» — один из самых выдающихся графических романов в жанре хоррор. Его сценарий принадлежит перу Джо Хилла, родного сыны Стивена Кинга. История, рассказанная на страницах комикса, напоминает по духу и стилю «Оно» и сериал «Очень странные дела». Группа ребят вместе с матерью переезжают в старинный особняк. Дом оказывается полон загадок, и вскоре дети обнаруживают, что здесь есть двери, которые ведут в самые разные места. За одной из таких дверей притаился давний враг их семьи.

Джо Хилл: «Пожарный»

Формат: полнометражный фильм

Над фильмом по мотивам «Пожарного» работает студия Fox. Роман рассказывает о том, как по миру начала разрастаться эпидемия «драконьей чешуи». Спустя некоторое время зараженные буквально сгорают изнутри. Есть лишь один человек, неуязвимый к болезни.

Джейсон Арнопп: «Последние дни Джека Спаркса»

Формат: полнометражный фильм