Кейт Бланшетт готова завершить свою карьеру в кино

«О да. Пришла пора мне остановиться. Точно. Абсолютно, — говорит Бланшетт. — Уверена, зрители по всему миру после просмотра скажут: „О да. Действительно, пришла пора ей остановиться“. Заранее прошу прощения».

ФОТО: Wilson Webb / Image supplied by Capital Pictures

Бланшетт отметила, что подобные мысли посещают ее каждый раз по окончании работы над фильмом. Лишь предложения поработать с разными интересными людьми заставляют ее снова встать перед камерой. В данном случае это были режиссер Ричард Линклейтер и автор оригинального романа Мария Семпл.

ФОТО: Wilson Webb / Image supplied by Capital Pictures

«Куда ты пропала, Бернадетт?», экранизация романа Семпл, рассказывает о Бернадетт — счастливой жене с любимым мужем и умной дочкой. В ее жизни все идеально. Поэтому ее неожиданное исчезновение ставит в тупик родных и близких: куда пропала Бернадетт? Ее дочь начинает поиски и в итоге узнает много нового и безрадостного о прошлом матери.

ФОТО: Wilson Webb / Image supplied by Capital Pictures

«Роль для меня не самое главное, — продолжает актриса. — Важно, с кем ты общаешься, а кто бы не хотел пообщаться с этими людьми? Вдобавок тут Билли Крудап, с которым я работала 20 лет назад и с удовольствием поработала снова. Но потом опять: „Окей. Пора остановиться“».