Культовые фильмы последних 30 лет по версии Empire

Список получился достаточно разнообразным. В него попала как новая классика, так и, например, слэшер «Крик» и комедия «Девичник в Вегасе». Больше всего в подборке фильмов Джеймса Кэмерона (второй «Терминатор», «Титаник» и «Аватар») и Кристофера Нолана («Темный рыцарь» и «Начало»).

По словам редакции, в ее задачи входило выбрать не просто хорошие фильмы, а те, которые так или иначе повлияли на кинематограф и поп-культуру.

Вот полный список фильмов, выбранных редакцией Empire:

1989 год — «Бэтмен» Тима Бёртона;

1990 год — «Славные парни» Мартина Скорсезе;

1991 год — «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона;

1992 год — «Бешеные псы» Квентина Тарантино;

1993 год — «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга;

1994 год — «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта;

1995 год — «История игрушек» Джона Лассетера;

1996 год — «Крик» Уэса Крэйвена;

1997 год — «Титаник» Джеймса Кэмерона;

1998 год — «Блэйд» Стивена Норрингтона;

1999 год — «Матрица» сестер Вачовски;

2000 год — «Американский психопат» Мэри Хэррон;

2001 год — «Властелин колец: Братство кольца» Питера Джексона;

2002 год — «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки;

2003 год — «Трудности перевода» Софии Копполы;

2004 год — «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта;

2005 год — «Горбатая гора» Энга Ли;

2006 год — «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо;

2007 год — «Старикам тут не место» братьев Коэн;

2008 год — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана;

2009 год — «Аватар» Джеймса Кэмерона;

2010 год — «Начало» Кристофера Нолана;

2011 год — «Девичник в Вегасе» Пола Фига;

2012 год — «Мстители» Джосса Уидона;

2013 год — «Гравитация» Альфонсо Куарона;

2014 год — «Бёрдмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту;

2015 год — «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера;

2016 год — «Лунный свет» Барри Дженкинса;

2017 год — «Прочь» Джордана Пила;