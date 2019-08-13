Культовые фильмы последних 30 лет по версии Empire

К своему юбилею британский журнал Empire, посвященный кино и поп-культуре, выбрал лучшие фильмы последних тридцати лет (с 1989-го по 2018-й включительно) и поместил их на обложки.
Список получился достаточно разнообразным. В него попала как новая классика, так и, например, слэшер «Крик» и комедия «Девичник в Вегасе». Больше всего в подборке фильмов Джеймса Кэмерона (второй «Терминатор», «Титаник» и «Аватар») и Кристофера Нолана («Темный рыцарь» и «Начало»).
По словам редакции, в ее задачи входило выбрать не просто хорошие фильмы, а те, которые так или иначе повлияли на кинематограф и поп-культуру.
Вот полный список фильмов, выбранных редакцией Empire:
1989 год — «Бэтмен» Тима Бёртона;
1990 год — «Славные парни» Мартина Скорсезе;
1991 год — «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона;
1992 год — «Бешеные псы» Квентина Тарантино;
1993 год — «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга;
1994 год — «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта;
1995 год — «История игрушек» Джона Лассетера;
1996 год — «Крик» Уэса Крэйвена;
1997 год — «Титаник» Джеймса Кэмерона;
1998 год — «Блэйд» Стивена Норрингтона;
1999 год — «Матрица» сестер Вачовски;
2000 год — «Американский психопат» Мэри Хэррон;
2001 год — «Властелин колец: Братство кольца» Питера Джексона;
2002 год — «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки;
2003 год — «Трудности перевода» Софии Копполы;
2004 год — «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта;
2005 год — «Горбатая гора» Энга Ли;
2006 год — «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо;
2007 год — «Старикам тут не место» братьев Коэн;
2008 год — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана;
2009 год — «Аватар» Джеймса Кэмерона;
2010 год — «Начало» Кристофера Нолана;
2011 год — «Девичник в Вегасе» Пола Фига;
2012 год — «Мстители» Джосса Уидона;
2013 год — «Гравитация» Альфонсо Куарона;
2014 год — «Бёрдмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту;
2015 год — «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера;
2016 год — «Лунный свет» Барри Дженкинса;
2017 год — «Прочь» Джордана Пила;
2018 год — «Черная Пантера» Райана Куглера.