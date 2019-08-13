Слух дня: Disney выпустит игровой ремейк «Бэмби»

Как сообщают источники, знакомые с производством Disney, студия планирует в будущем выпустить игровой ремейк еще одного классического мультфильма — «Бэмби». Согласно инсайдерам, проект будет выполнен с применением технологий, которые Джон Фавро использовал во время работы над «Королем Львом».
Напоминаем, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, — на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.
«Бэмби», снятый по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена, увидел свет в 1942 году. Мультфильм рассказывает об олененке Бэмби, который живет в лесу вместе с другими животными. Одна из ключевых сцен фильма — смерть мамы Бэмби. Во время лесной прогулки ее убивает охотник, после чего олененок вынужден научиться жить самостоятельно.
«Бэмби» — один из самых ранних проектов Disney. За годы Бэмби и его друзья стали чуть ли не самыми узнаваемыми животными в мировой культуре, а Человек, как называют охотника, по-прежнему считается одним из главных злодеев в истории Disney.
По информации источников, сейчас Disney готовит новую порцию ремейков анимационной классики. Официальных подтверждений пока не поступало, но, по слухам, в работе находятся новые версии мультфильмов «Великий мышиный сыщик», «Геркулес» и «Черный котел».