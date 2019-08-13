Слух дня: Disney выпустит игровой ремейк «Бэмби»

Напоминаем, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, — на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

«Бэмби», снятый по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена, увидел свет в 1942 году. Мультфильм рассказывает об олененке Бэмби, который живет в лесу вместе с другими животными. Одна из ключевых сцен фильма — смерть мамы Бэмби. Во время лесной прогулки ее убивает охотник, после чего олененок вынужден научиться жить самостоятельно.

«Бэмби» — один из самых ранних проектов Disney. За годы Бэмби и его друзья стали чуть ли не самыми узнаваемыми животными в мировой культуре, а Человек, как называют охотника, по-прежнему считается одним из главных злодеев в истории Disney.