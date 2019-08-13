Какой крутой актерский состав! В большой прокат выходит фильм «Ангел мой»

«Ангел мой» — американский психологический триллер режиссера Ким Фаррант с Нуми Рапас и Ивонн Страховски в главных ролях, рассказывающий о женщине, которая узнала в незнакомой девочке свою погибшую в младенчестве дочь. Картина основана на французском фильме 2008 года L'Empreinte de L'Ange.
Лиззи в результате пожара в роддоме потеряла свою новорожденную дочь. Спустя семь лет она снова переживает нелегкий период в жизни: женщина разводится с мужем и борется за право опекать их 12-летнего сына.
Однажды, забирая мальчика с детского праздника, Лиззи видит 7-летнюю девочку Лолу, которую неожиданно принимает за свою якобы погибшую дочь. Эта встреча кардинально меняет жизнь женщины. С этого момента она использует любую возможность, чтобы находиться рядом с девочкой. Ее одержимость и утрата связи с реальностью начинают пугать как настоящих родителей Лолы, так и родственников самой Лиззи.
Но так ли безумна женщина, ведомая инстинктом матери, как это может показаться со стороны?
В прокат фильм выйдет уже 23 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!