Какой крутой актерский состав! В большой прокат выходит фильм «Ангел мой»

Лиззи в результате пожара в роддоме потеряла свою новорожденную дочь. Спустя семь лет она снова переживает нелегкий период в жизни: женщина разводится с мужем и борется за право опекать их 12-летнего сына.

Однажды, забирая мальчика с детского праздника, Лиззи видит 7-летнюю девочку Лолу, которую неожиданно принимает за свою якобы погибшую дочь. Эта встреча кардинально меняет жизнь женщины. С этого момента она использует любую возможность, чтобы находиться рядом с девочкой. Ее одержимость и утрата связи с реальностью начинают пугать как настоящих родителей Лолы, так и родственников самой Лиззи.

Но так ли безумна женщина, ведомая инстинктом матери, как это может показаться со стороны?