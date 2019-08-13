Смотреть, чтобы испугаться: все о хорроре «Страшные истории для рассказа в темноте»

О ЧЁМ ФИЛЬМ?

События разворачиваются в 60-х годах прошлого века. Группа подростков, решив пощекотать свои нервы, отправляется в заброшенный особняк, где некогда проживала девушка по имени Сара Беллоуз. У этой девушки, умершей страшной смертью, было множество секретов. Стремясь разгадать ужасную тайну, герои открывают странные записи Сары, выпуская в наш мир гигантских монстров, порождённых самой Тьмой.

СТРАШНО ИЛИ ДИКО СТРАШНО?

Хоррор «Страшные истории для рассказа в темноте» имеет под собой литературную основу – культовые книги журналиста Элвина Шварца, что заранее обеспечило к проекту пристальное внимание аудитории. Несмотря на то, что этот фильм выходит на экраны спустя 38 лет после публикации первой книги трилогии, истории, в нём рассказанные, не устарели, а, напротив, обрели более глубокий смысл. Элвин Шварц, вдохновившись жутковатыми рисунками художника Стивена Гаммелла, взялся за исследование различных городских легенд – в результате на свет появились сразу несколько увесистых книг, которыми по сей день зачитываются подростки по всему миру. Несмотря на то, что издательство, в которое писатель отнёс свой труд, не увидело в нём ничего из ряда вон выходящего, с размещением книг в магазинах возникли сложности. Всё дело в картинках – книги были проиллюстрированы теми самыми рисунками Гаммелла, испугавшими родителей до чёртиков. Этот факт повлиял на ажиотаж, неизменно возникавший вокруг каждой новой книги: их пытались запретить, но подростки, желавшие с головой окунуться в свои страхи, всё равно находили способ достать чтиво.

ЧТО ПОКАЖУТ В ФИЛЬМЕ?

В отличие от книг, в которых, действительно, собраны различные истории, в фильме авторам пришлось придумывать единую сюжетную линию. Как раз этот твист и позволил им ввести в повествование сразу несколько ужасающих монстров. Дети, открывшие книгу и прочитавшие из неё избранные главы, выпускают в наш мир тварей, с которыми им придётся справляться. Имена всех подростков, так или иначе, теперь вписаны в эту рукопись кровью, что означает, что они в большой опасности.

АЛЛЮЗИИ НА СЕРИАЛ «ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА»

Несмотря на то, что права на экранизацию серии книг «Страшные истории для рассказа в темноте» были приобретены CBS Films в 2013 году, съёмки фильма начались многим позже (в 2018-м). Именно поэтому внимательные зрители легко смогли усмотреть в нём сходство с сериалом «Очень странные дела». Успешность этого проекта, а также возросшая популярность хорроров у подростковой аудитории, добавила авторам уверенности, что экранизация культового произведения не пройдёт незамеченной.

ПОЧЕМУ СТОИТ СМОТРЕТЬ?