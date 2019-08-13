На сеансе фильма «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино умер зритель

8 августа в России стартовал прокат фильма «Однажды... в Голливуде». Картина пока лидирует в рейтинге и собирает восторженные отзывы. Премьеру в Москве посетил лично режиссер картины Квентин Тарантино, чей визит стал большим событием в культурной жизни столицы.

Однако 12 августа очередной показ кинохита был прерван: пожилому зрителю стало плохо прямо во время сеанса. По сообщениям очевидцев, тот успел позвать администратора. Сотрудники кинотеатра сразу вызвали скорую помощь, но мужчина скончался еще до прибытия медиков. «Днем 12 августа в зале кинотеатра в Большом Овчинниковском переулке было обнаружено тело 63-летнего уроженца Свердловской области. По предварительным данным, у мужчины отказало сердце», — рассказал один из сотрудников правоохранительных органов.

ФОТО: LILO/SIPA /Scanpix

Иные детали произошедшего пока не разглашаются. Сейчас тело скончавшегося мужчины находится в морге, а сотрудники полиции проводят проверку по делу.

Напомним, что действие нового фильма Квентина Тарантино разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Актер Рик Далтон пытается найти свое место в стремительно меняющемся мире кинематографа. Его повсюду сопровождает каскадер Клифф Бут, который тоже не совсем понимает, чем ему заниматься в будущем. По соседству с Риком поселяется режиссер Роман Полански с молодой женой, и после этого главные герои оказываются в круговороте опасных событий.

Сам Тарантино не скрывал, что лента является своеобразным признанием в любви прежнему Голливуду. Он долго вынашивал идею проекта и мечтал, чтобы главные роли сыграли именно Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. «Они оба прочитали сценарий и остались довольны. Мне нужно было подобрать актеров, которые были бы похожи, ведь один играет дублера другого. К тому же нужно было учитывать разницу в возрасте: каскадеры обычно лет на 10 старше артистов. У нас так и получилось», — рассказывал Квентин во время пресс-конференции в Москве.

Режиссер известен своей любовью к иллюстрации жестокости. Однако в новом фильме кровавые сцены присутствуют только в финале.

Ранее картины, созданные при участии Тарантино, уже становились причиной трагических событий. Так, в 1994 году режиссер Оливер Стоун поставил по его сценарию драму «Прирожденные убийцы». Спустя пять лет два учащихся 11-го класса устроили стрельбу в школе «Колумбайн». Изучив их дневники, полицейские сделали вывод, что преступники были фанатами вышеназванной картины и вдохновлялись ею при подготовке к теракту.