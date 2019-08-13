Галерея: в Таллинне продолжаются съемки отечественного шпионского боевика «O2»

Сегодня в Таллинне снова проходят съемки шпионского фильма «O2»!
Режиссером картины совместного производства Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы станет Маргус Паю («Тайное общество Супилинна»), под руководством которого будет работать выдающийся интернациональный актерский состав, в том числе исполнитель главной роли Прийт Выйгемаст, сообщает BNS.
Как сообщил BNS режиссер Маргус Паю, «О2» – это остросюжетный шпионский фильм, сценарий которого основан на реальных событиях, происходивших в 1939 году:
Мы будем рассказывать свою историю, намеренно избегая упоминания всем известных исторических персонажей. Вместо этого мы перенесем зрителя в мир офицеров разведки. Хотя с исторической точки зрения эти два месяца, август и сентябрь, стали судьбоносными, люди в то время не осознавали этого. В плане информации разведчики занимали преимущественные позиции, но и они были всего лишь людьми, которые не меньше, чем за судьбу своей страны, переживали за своих жен и возлюбленных, детей и книги.
Продюсер Эско Рипс добавил, что необычным производство «О2» делает тот факт, что фильм будет создаваться при участии нескольких стран:
Съемочная группа подбиралась в сотрудничестве с одной из ведущих финских производственных компаний Solar Films, Латвию представляет команда Film Angels и Литву – InScript, руководить производством будут Nafta Films и Taska Film из Эстонии. Съемки, помимо Таллинна, Нарвы и Тарту, будут также проходить в Хельсинки, Вильнюсе и многих других местах. Исполнять роли приглашены актеры из четырех стран. Большая съемочная группа, реконструкция исторических мест, декорации и техника влияют и на бюджет картины, который составит 2,2 миллиона евро за 43 съемочных дня.
Съемки фильма начались в Таллинне 30 июля и продлятся до весны 2020 года. Во время съемочного периода будет частично воссоздан исторический облик Таллинна, в том числе теннисные корты, находившиеся в 30-е годы прошлого века на бульваре Каарли-пуйестеэ. В дни съемок на улицах города можно будет увидеть как старинные автомобили, так и актеров в соответствующих эпохе костюмах.
Сюжет шпионского боевика «О2» завязывается в последних числах августа 1939 года. Вот-вот вспыхнет Вторая мировая война, и именно в эти критические моменты руководитель эстонской антисоветской службы разведки становится жертвой таинственного убийства. Вскоре выясняется, что среди разведчиков есть предатель.