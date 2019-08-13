Галерея: в Таллинне продолжаются съемки отечественного шпионского боевика «O2»

Мы будем рассказывать свою историю, намеренно избегая упоминания всем известных исторических персонажей. Вместо этого мы перенесем зрителя в мир офицеров разведки. Хотя с исторической точки зрения эти два месяца, август и сентябрь, стали судьбоносными, люди в то время не осознавали этого. В плане информации разведчики занимали преимущественные позиции, но и они были всего лишь людьми, которые не меньше, чем за судьбу своей страны, переживали за своих жен и возлюбленных, детей и книги.