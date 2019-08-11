«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо выйдет с рейтингом «двойной R»

Главный герой фильма — молодой и амбициозный аферист Стэн Карлайл. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться.

В отличие от предыдущих работ дель Торо, в «Аллее кошмаров» нет сверхъестественных или фантастических элементов. Вместо причудливых монстров, которых так любит режиссер, зрителей ждет суровая история о человеческой жестокости. Дель Торо признался, что всегда был поклонником нуара, и «Аллея кошмаров» — первая возможность поработать в любимом жанре.

«Книгу в 1992 году мне дал Рон Перлман, до того как я увидел фильмс Тайроном Пауэром, и она мне очень понравилась, — говорит дель Торо. — Моя адаптация, которую я написал с Ким Морган, не охватывает всю книгу. Это сага, это просто невозможно. Но в ней есть гораздо более мрачные элементы, и для меня это редкая возможность. Еще работая над короткометражками, я хотел снять нуар. Хоррор и нуар. Теперь у меня наконец появилась возможность снять картину о настоящей подноготной общества. Без сверхъестественных элементов. Только традиционная, очень мрачная история».