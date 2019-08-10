Сб, 10.08.2019

Маколей Калкин показал собственную версию ремейка «Один дома»

MACAULAY CULKIN Date: 1994

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

После новости о том, что студия Disney планирует в ближайшем будущем устроить перезапуск классической комедии «Один дома», звезда оригинала Маколей Калкин решил представить собственную версию. Актер вывесил в Instagram фото, где он сидит в трусах с ноутбуком и заказанной на дом едой. «Вот как на самом деле выглядел бы обновленный „Один дома“», — написал Калкин.

«Disney, позвони мне!» — добавил Калкин.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Идею перезапуска «Один дома» в сети восприняли по большей части негативно. Многие начали критиковать студию за очередную попытку заработать на классике.

Фильм «Один дома» вышел в 1990-м и стал одним из главных хитов проката, сделав Калкина звездой и породив несколько менее удачных продолжений. После слияния с Fox студия Disney получила доступ к обширному каталогу проектов, среди которых были «Один дома», «Ночь в музее», «Оптом дешевле», «Планета обезьян» и многие другие. Сейчас компания рассматривает фильмы Fox в качестве источника для контента стрим-сервиса Disney+.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ