Маколей Калкин показал собственную версию ремейка «Один дома»

Фильм «Один дома» вышел в 1990-м и стал одним из главных хитов проката, сделав Калкина звездой и породив несколько менее удачных продолжений. После слияния с Fox студия Disney получила доступ к обширному каталогу проектов, среди которых были «Один дома», «Ночь в музее», «Оптом дешевле», «Планета обезьян» и многие другие. Сейчас компания рассматривает фильмы Fox в качестве источника для контента стрим-сервиса Disney+.