Маколей Калкин показал собственную версию ремейка «Один дома»

После новости о том, что студия Disney планирует в ближайшем будущем устроить перезапуск классической комедии «Один дома», звезда оригинала Маколей Калкин решил представить собственную версию. Актер вывесил в Instagram фото, где он сидит в трусах с ноутбуком и заказанной на дом едой. «Вот как на самом деле выглядел бы обновленный „Один дома“», — написал Калкин.
«Disney, позвони мне!» — добавил Калкин.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Идею перезапуска «Один дома» в сети восприняли по большей части негативно. Многие начали критиковать студию за очередную попытку заработать на классике.
Фильм «Один дома» вышел в 1990-м и стал одним из главных хитов проката, сделав Калкина звездой и породив несколько менее удачных продолжений. После слияния с Fox студия Disney получила доступ к обширному каталогу проектов, среди которых были «Один дома», «Ночь в музее», «Оптом дешевле», «Планета обезьян» и многие другие. Сейчас компания рассматривает фильмы Fox в качестве источника для контента стрим-сервиса Disney+.