«Планета обезьян» получит продолжение

Выкупив студию 20th Century FOX, Disney получили в своё распоряжение целую массу франшиз, в том числе «Аватара», «Чужого», «Людей Икс», «Фантастическую четвёрку», «Крепкого орешка», «Kingsman» и многих других. Конкретные же планы диснеевские боссы строят на ещё один цикл – «Планету обезьян».
По данным Variety, глава корпорации Боб Айгер огласил новую стратегию касательно будущих проектов от FOX: «Мы собираемся идти в другом направлении, а список разрабатываемых нами фильмов будет собран из выборочных франшиз».
Что же касается «Планеты обезьян», то Disney собирается продолжить недавнюю трилогию, которая началась с «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта и завершилась двумя картинами от режиссёра Мэтта Ривза. Несмотря на то, что история главного героя Цезаря подошла в третьем фильме к своему логическому завершению, продюсеры намерены сделать именно сиквел, а не перезапуск или ремейк.
В дальнейшем «Мышиный Дом» также выпустит четыре новые части «Аватара» Джеймса Кэмерона (будут выходить в прокат с 2021-го по 2027-й год), приквел кинокомикса «Kingsman», а также ремейки «Одного дома», «Оптом дешевле» и «Ночи в музее» ‒ последние три увидят свет на стриминговом сервисе Disney+.