«Планета обезьян» получит продолжение

По данным Variety, глава корпорации Боб Айгер огласил новую стратегию касательно будущих проектов от FOX: «Мы собираемся идти в другом направлении, а список разрабатываемых нами фильмов будет собран из выборочных франшиз».

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Что же касается «Планеты обезьян», то Disney собирается продолжить недавнюю трилогию, которая началась с «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта и завершилась двумя картинами от режиссёра Мэтта Ривза. Несмотря на то, что история главного героя Цезаря подошла в третьем фильме к своему логическому завершению, продюсеры намерены сделать именно сиквел, а не перезапуск или ремейк.