«Текст»: Александр Петров и Кристина Асмус в трейлере экранизации романа Глуховского

Оказавшись на свободе, Горюнов понимает, что от его прежней жизни не осталось совсем ничего. Однако вскоре он встречается с Петром (Иван Янковский) ‒ человеком, из-за которого Илья попал за решётку. Благодаря случайному стечению обстоятельств, у Ильи оказывается смартфон Петра со всеми его данными и контактами. Теперь у Горюнова есть возможность отомстить Петру за свою испорченную жизнь.