«Текст»: Александр Петров и Кристина Асмус в трейлере экранизации романа Глуховского

Действие сюжета разворачивается в наши дни. Молодой парень Илья Горюнов (Александр Петров) выходит из тюрьмы, где он отсидел семь лет в результате ложного обвинения в распространении наркотиков.
Оказавшись на свободе, Горюнов понимает, что от его прежней жизни не осталось совсем ничего. Однако вскоре он встречается с Петром (Иван Янковский) ‒ человеком, из-за которого Илья попал за решётку. Благодаря случайному стечению обстоятельств, у Ильи оказывается смартфон Петра со всеми его данными и контактами. Теперь у Горюнова есть возможность отомстить Петру за свою испорченную жизнь.
Постановкой картины занимался Клим Шипенко ‒ режиссёр драмы о космонавтах «Салют-7», в 2018-м году удостоенной кинопремии «Золотой орёл» в главной номинации «Лучший фильм». В актёрский состав также вошли Максим Виноградов и Софья Озёрова.
В широком прокате «Текст» стартует уже в октябре 2019 года!