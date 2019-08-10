Сб, 10.08.2019
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«Дождливый день в Нью-Йорке»: смотри трейлер нового романтического фильма Вуди Аллена
ТРЕЙЛЕР И КАДРЫ!

A Rainy Day in New York (2019)

ФОТО: Jessica Miglio / Image supplied by Capital Pictures

Фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», премьера которого была под угрозой из-за проблем режиссера с компанией Amazon, выйдет в эстонский прокат в октябре 2019 года.

В Сети появился романтический трейлер картины о любви, в которой снялись Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Ребекка Холл, Джуд Лоу и Селена Гомес. 

ФОТО: Jessica Miglio / Image supplied by Capital Pictures

История рассказывает о юноше с Манхэттена и девушке из Аризоны, которые учатся далеко от Нью-Йорка, но вместе приезжают туда на выходные. Однако вместо прогулки девушка отправляется на интервью с известным режиссером, и ее затягивает в высшее общество. А молодой человек встречает свою давнюю подругу. 

ФОТО: Jessica Miglio / Image supplied by Capital Pictures

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября! 

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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