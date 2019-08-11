Вс, 11.08.2019

Еще один яркий ремейк! Вышел трейлер новой «Семейки Аддамс»
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The Addams Family (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Самые невероятные шоуранеры собрались, чтобы снять новую «Семейку Аддамс», и в Сети уже появился официальный трейлер и дата выхода киноленты.

Семейка Аддамс 2019 выходит на большие экраны в Эстонии уже 22 октября. Теперь шоуранеры показали первый официальный полный трейлер анимационного фильма.

Главных героев «Семейки Аддамс» озвучили Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Эллисон Дженни и Финн Вулфард.

По сюжету семейство Аддамс устраивает шикарную вечеринку в Нью-Джерси, а их соседка, которая оказывается телеведущей и лидером общины района, старается разоблачить их и помешать им.

Тем временем дети Аддамсов наводят на город ужас не меньший, чем их взрослые родственники.

Смотри трейлер! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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