Смотри трейлер российской комедии с Владимиром Вдовиченковым «Дорогой папа»

По сюжету, владелец огромной торговой сети Вадим Крылов — лучший в своей теме и привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Многомиллионная сделка готова к подписанию, но возникает неожиданная проблема. Мама недавно умерла и оказывается оставила завещание, где передала акции торговой сети своего сына своей внучке, его дочери… Которую Вадим оставил, когда ей было 2 года и никак не поддерживал с ней отношения.