Смотри трейлер российской комедии с Владимиром Вдовиченковым «Дорогой папа»
Второй открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источник», проходивший в Ессентуках, объявил победителей.
Приз за лучший сценарий к фильму «Дорогой папа» получил Тихон Корнев!
По сюжету, владелец огромной торговой сети Вадим Крылов — лучший в своей теме и привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Многомиллионная сделка готова к подписанию, но возникает неожиданная проблема. Мама недавно умерла и оказывается оставила завещание, где передала акции торговой сети своего сына своей внучке, его дочери… Которую Вадим оставил, когда ей было 2 года и никак не поддерживал с ней отношения.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер.
Смотри трейлер!
Комедия выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии уже 13 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!