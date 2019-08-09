Стало известно количество эпизодов в первом сезоне сериала «Властелина колец»

Исследователь творчества Джона Р. Р. Толкина Том Шиппи, который принимает участие в работе над сериалом «Властелин колец» для Amazon, рассказал, что первый сезон проекта будет состоять из 20 эпизодов. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Точное местоположение съемок, конечно, неясно, и их вполне может быть несколько. Сами съёмки будут проходить не в хронологическом порядке, а ориентироваться на локации. Логично, что вы должны связать все сцены, которые происходят в одном месте, и снять их сразу, чтобы не пришлось возвращаться в это место несколько раз. Но это также означает, что все должно быть ясно в начале съемок, вы должны знать конец заранее. Предполагается, что в первом сезоне будет 20 серий. Так что пока они не решили, каким будет конец, они не могут начать снимать,
— заявил Шиппи.
20 серий — это намного больше, чем в среднем у сериалов Amazon, так что эту информацию стоит воспринимать с долей скепсиса.
Действие шоу развернется во Вторую эпоху Средиземья, поэтому у создателей сериала много простора для полёта фантазии. Об этом периоде из записей самого Толкина известно не так уж много. Однако его наследники следят за производством, и у них есть право вето на решения сценаристов.
О сюжете «Властелина колец» от Amazon ничего не известно. Сообщается только, что в сериале появятся новые сюжетные линии, предшествующие «Братству кольца» в период Второй эпохи. Сценарием проекта занимаются Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн и Брайан Когман. Несколько эпизодов сериала снимет Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»).
Сервис планирует выпустить пять сезонов сериала. Общий бюджет проекта оценивают в районе 1 млрд долларов.
Ожидается, что сериал выйдет на экраны в 2021 году.