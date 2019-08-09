Стало известно количество эпизодов в первом сезоне сериала «Властелина колец»

Точное местоположение съемок, конечно, неясно, и их вполне может быть несколько. Сами съёмки будут проходить не в хронологическом порядке, а ориентироваться на локации. Логично, что вы должны связать все сцены, которые происходят в одном месте, и снять их сразу, чтобы не пришлось возвращаться в это место несколько раз. Но это также означает, что все должно быть ясно в начале съемок, вы должны знать конец заранее. Предполагается, что в первом сезоне будет 20 серий. Так что пока они не решили, каким будет конец, они не могут начать снимать,