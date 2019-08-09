Новые фичуретка и постер «Оно 2» обещают еще больше кошмаров от Пеннивайза

В ролике Кинг, Мускетти и актеры рассказывают о сюжете сиквела, вспоминают, с каким восторгом зрители приняли первую часть, и отмечают, что Пеннивайз (Билл Скарсгорд) очень зол на героев, отчего и стал еще страшнее:

В фичуретке режиссер также подчеркивает, что дух второй главы будет таким же, как и в первой, однако в фильме будут подчеркнуты еще более ужасные аспекты хоррора. Проще говоря, нас ждет нечто более страшное и жуткое, что прекрасно видно на свежих кадрах из промо-ролика. А вот что Джессика Честейн сказала о сюжете в целом:

Зло скрывается в Дерри. У них нет выбора, кроме как закончить то, что было начато 27 лет назад.

Кроме того, из видео мы узнаем, что это будет фильм о взрослении, настоящей дружбе, жизни и человечности. А об уровне ужаса и жестокости ленты говорит и этот жуткий постер:

ФОТО: promo