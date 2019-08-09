Неподрожаемая Кира Найтли! Смотри трейлер детектива «Опасные секреты»

Шпионский триллер об агенте-англичанке Кэтрин Ган, раскрывшей скандальный секрет о незаконности вторжения американских войск в Ирак. Героине, вскоре попавшей в тюрьму, пытается помочь журналист Мартин, но его расследование обнажает еще более неожиданные и опасные тайны.