Главные премьеры следующей недели: «Однажды в Голливуде» от Тарантино и пес, который обожает гонки

16 августа в прокат по свей стране в кинотеатрах Apollo Kino выходит боевик Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»! Новый фильм одного из главных режиссеров современности, одновременно похожий на все и не похожий ни на одну из его прошлых работ!

Однажды в Голливуде

Лос-Анджелес, лето 1969 года. Бывшая звезда телешоу Рик Далтон и его приятель-дублер Клифф Бут ищут способ пробиться в большое кино. Тем временем неподалеку от них преступная «семья», возглавляемая музыкантом-убийцей Чарли Мэнсоном, переходит от сатанистских ритуалов к кровавым расправам над людьми.

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Тимоти Олифант, Курт Рассел и другие!

Смотри трейлер!

Премьера картины назначена на 13 августа, а в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии «Однажды в Голливуде» выйдет 16 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Невероятный мир глазами Энцо

Пес Энцо верит, что у всех собак, прошедших хорошую подготовку, есть шанс переродиться и стать людьми. Энцо учится человечности, поддерживая своего любимого хозяина-автогонщика Дэнни во время самых важных событий его жизни: свадьбы и рождения дочери, трагической потери и тяжелой борьбы, краха надежд и перемен к лучшему.

Актеры: Кевин Костнер, Аманда Сайфред, Майло Вентимилья, Гэри Коул, Кэти Бейкер и другие!

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