Кейт Бланшетт сыграет в новом проекте Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров»

Речь о ремейке фильма-нуара Эдмунда Гулдинга "Аллея кошмаров", вышедшего в 1947 году и основанного на одноименном романе Уильяма Линзи Грэшема. Главный герой истории – бродяга Стентон Карлайл, который получает работу зазывалы в небольшом бродячем карнавале. Вскоре Стентон начинает работать с медиумом Мадмуазель Зеной и ее сильно пьющим мужем-ассистентом Питом. Когда-то у этой пары был главный номер программы.

Зена и Пит разработали специальный код, с помощью которого у зрителей создавалась иллюзия, будто она читает чужие мысли. Но когда Пит запил, номер постепенно утратил интригу и отошел на второй план. Многие хотели перекупить у Зены секрет номера за огромные деньги, но она отказывалась его продавать. Стентон пытается завести роман с Зеной, чтобы она обучила его коду, но она остается верной своему мужу. И тогда Стентон решает избавиться от пьяницы, чтобы занять его место.