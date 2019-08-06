Все на мюзикл! В Сети появился трейлер комедийной музыкальной картины «Кошки»
Мюзикл рассказывает о ежегодном грандиозном кошачьем бале, где собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. «Кошки»
Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна и за что её можно считать избранной.
Смотри трейлер!
Картина выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии 20 декабря 2019 года! Расписание сеансов и билеты будут достпуны здесь!