Лос-Анджелес, 1969 год: рецензия на фильм «Однажды... в Голливуде»

Once Upon a Time in Hollywood (2019) ФОТО: ANDREW COOPER / Image supplied by Capital Pictures

События в нем разворачиваются в Лос-Анджелесе 1969 года: актер Рик Далтон и его дублер-каскадер Клифф Бутт пытаются наладить карьеру, а по соседству с ними поселяются режиссер Роман Полански и актриса Шэрон Тейт (тем летом последняя погибла от рук банды Чарльза Мэнсона). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел картину — и увидел в ней самую человечную и трогательную работу автора «Криминального чтива», «Убить Билла» и «Бешеных псов».

ФОТО: LILO/SIPA /Scanpix

Квентин Тарантино очень не любит цифровой мир — родной аналоговый 56-летнему режиссеру гораздо ближе и понятнее. Почти во всех его недавних интервью можно наткнуться на скорбное замечание о смартфонах, не покидающих рук владельцев, а проповеди о необходимости снимать кино на пленку он читает уже много лет. Впрочем, как бы Тарантино ни противился прогрессу, некоторые проявления последнего коснулись и его. Всепланетная боязнь спойлеров, подпитываемая в последнее десятилетие главным образом сериалами на малых и больших экранах — скажем, «Игрой престолов» и «Мстителями» — добралась и сюда. Начиная с премьеры «Однажды… в Голливуде» на Каннском фестивале журналистов настоятельно просят не раскрывать сюжет — а в особенности финал картины.

Это ставит прессу в несколько затруднительное положение, поскольку предметный разговор о любом фильме без малейшего спойлера едва ли возможен. Но раз просят — попробуем сохранить все важное для сюжета в тайне. Ну как важное — твиста с вау-эффектом, который убивается спойлерами, тут скорее нет: в конце концов, это не смерть Тони Старка (уж простите, если вы до сих пор не выбрались из своей пещеры на сеанс «Финала»). Более того, имея на руках несколько вводных, — не связанных с происходящим в ленте, — ни у кого не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сложить два и два.

Что мы знаем о фильме? Ну, во-первых, его снял Квентин Тарантино — это само по себе немного спойлер. Во-вторых, в нем есть Шэрон Тейт (ее великолепно и практически молча играет Марго Робби), Роман Полански и секта Чарльза Мэнсона. В-третьих, питбуль Брэнди — одна из главных звезд картины — получила в Каннах «Собачью пальмовую ветвь». Если вы знакомы с предыдущими работами постановщика (конкретизировать, с какой именно, нельзя), прикинуть приблизительное развитие событий в концовке не составит труда.

ФОТО: NEIL HALL / EPA

Но до концовки еще надо дожить — итоговый хронометраж прокатной копии составил 2 часа 51 минуту. В Каннах показывали 159-минутную версию, после этого Тарантино собирался вернуть часть вырезанного материала (там больше четырех часов); до больших экранов, судя по всему, добралась всего пара дополнительных минут. Однако «Однажды… в Голливуде» совершенно не кажется массивным и громоздким произведением, каким была (все равно прекрасная) «Омерзительная восьмерка», — это вообще одна из самых легковесных картин режиссера.