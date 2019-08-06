Впечатляет! Как отличаются цены на билеты в кино в Балтии и других странах

В среднем в большинстве проанализированных стран стоимость 3D-сеанса дороже 2D ровно на стоимость очков, которая может составлять 10-25% от цены стандартного билета. Такая ситуация зафиксирована в России, Польше, Беларуси, Чехии и во многих других странах — не только в Европе.

В Эстонии, Литве и Латвии разница в цене не превышает 14%. Стоит отметить, что постепенно кинотеатры отказываются от практики раздавать очки бесплатноперед каждым сеансом. На 3D фильм можно прийти с очками с прошлого раза или приобрести новые, которые позже окажутся в куче таких же, покупаемых по забывчивости. Это, кстати, может стать одним из способов дополнительного заработка кинотеатров, наравне с попкорном и чипсами.

В некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30%. В частности, в Германии вы доплатите 3 евро за сам 3D сеанс и еще 1 евро за очки, таким образом, разница от стандартного показа составит 45%. Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%). В Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя «в объеме», в некоторых киноцентрах нужно доплатить всего 4-6%.

ФОТО: picodi.com

Стоит ли проводить выходные в кино?

Принято считать, что сеансы в выходные дороже, чем в будние дни. Как поется в известной песне, «и каждый вечер он без денег немного», поэтому каждый студент знает, что в кино лучше ходить на утренние сеансы на рабочей неделе.

Например, в Эстонии билеты в выходные дни (вечер пятницы, суббота и воскресенье) стоят в среднем на 12% дороже, в Латвии — на 7%. Самая большая разница в стоимости сеансов обнаружена в Японии и Австрии (+38% к «обычному» дню).