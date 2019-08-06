Вт, 6.08.2019
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Теперь точно! Названа дата премьеры фильма Кристофера Нолана

ФОТО: IMDB

Фильм легендарного голливудского режиссера Кристофера Нолана «Tanet» («Догма» или «Принцип») обзавелся собственной веб-страницей

Информации на сайте не так много. В то же время, теперь точно известно, что премьеры фильма по всему миру пройдут 17 июля 2020 года

Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, тем не менее, фанаты уже гадают и пытаются найти на сайте хоть какие-то подсказки. 

Смотри, как выглядит анимационный постер будущей картины!

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