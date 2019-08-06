Теперь точно! Названа дата премьеры фильма Кристофера Нолана

Фильм легендарного голливудского режиссера Кристофера Нолана «Tanet» («Догма» или «Принцип») обзавелся собственной веб-страницей.
Информации на сайте не так много. В то же время, теперь точно известно, что премьеры фильма по всему миру пройдут 17 июля 2020 года!
Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, тем не менее, фанаты уже гадают и пытаются найти на сайте хоть какие-то подсказки.
Смотри, как выглядит анимационный постер будущей картины!
#Tenet gets an official motion poster and site https://t.co/T9ehpA9ut7 pic.twitter.com/z82yHwxrNV— Geek Vibes Nation 🖖 (@GeekVibesNation) August 3, 2019