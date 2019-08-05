Хоррор на три часа! Что ждет зрителя в фильме «Оно 2»?

Фильмами ужасов уже давно никого не удивишь, жанр потерял свою актуальность. Но в 2017-м режиссеру Андресу Мускетти удалось экранизировать первую часть романа Стивена Кинга «Оно» так, что испугались не только зрители, но и критики. Фильм Мускетти не то, что пугает, он еще и развлекает.
«Оно» — это не глупый «ужастик» с предсказуемыми смертями главных героев. Пилотная часть триллера имеет высокие рейтинги как на «Кинопоиске», так и на Imdb.com (Internet Movie Database). Общая сумма сборов за кинопрокат в 2017-м составила более 700 миллионов долларов, превысив собственный бюджет в 20 раз.
Что ожидать от «Оно 2»? Сможет ли он побить рекорд предыдущей части? Сопоставляем известные факты о будущей премьере!
- В США продолжению успешной экранизации романа Стивена Кинга «Оно» присвоили рейтинг 17+ или hard-R. Таких ограничений удостаиваются далеко не все фильмы и получают букву «R» только в том случае, если в киноленте присутствуют «шокирующее насильственное содержание, большое количество крови в кадре, грубые выражения и откровенные сексуальные сцены, и также за то, что он продолжает представлять клоунов самыми ужасными существами в современном мире, страшнее вампиров и зомби». Американцы до 17 лет смогут посмотреть фильм только в сопровождении родителей.
- Хронометраж хоррора «Оно 2» составит почти три часа! Фильм будет длиться 2 часа 45 минут, а тем, кто решится посмотреть режиссерскую версию, придется просидеть в кресле еще на час больше.
- Роль Беверли сыграла Джессика Честейн («Прислуга», «Древо жизни», «Большая игра»). Стоит отметить, что Честейн уже появлялась в ужасе «Мама» Адреса Мускетти, который вышел на экраны в 2013-м.
- Роль Билла исполнил Джеймс Макэвой («Сплит», «Хроники Нарнии», «Джейн Остин»).
- Действия в сюжете разворачиваются спустя 27 лет после событий первой части. Дети, победившие Пеннивайза уже взрослые и снова возвращаются в Дерри, потому что клоун начал снова проворачивать свои злодеяния.
- По слухам, в «Оно 2» появится новый персонаж — древняя черепаха. Она будет помогать героям победить Пеннивайза.
- Учитывая выставленные ограничения по возрасту, сиквел обещает быть более мрачным и жестоким.