«Тор» показал, как перевоплощался в толстяка для «Мстителей»

Голливудский актер Крис Хемсворт, который недавно заявил, что собирается сделать паузу в кинокарьере, показал, как превращался гладкого Тора для фильма «Мстители: Финал».
По словам звезды, изображать скандинавского бога в состоянии депрессии, оказалось не так то и просто.
Заметим, в фильме «Мстители. Завершение» герой Хемсворта заметно располнел, отпустил длинную бороду и волосы.
На YouTube-канале появилось видео, в котором Хемсворт наконец рассказал о том, как создавался образ толстого Тора и какую тяжелую работу приходилось выполнять гримерам.
Костюм, к слову, весил около 30 килограммов. Надеть его получалось только с помощью команды, а снять и подавно. Крис признался, что в костюме было невероятно жарко.
Смотри видео!