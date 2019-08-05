Пн, 5.08.2019
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«Тор» показал, как перевоплощался в толстяка для «Мстителей»

ФОТО: Kuvatõmmis

Голливудский актер Крис Хемсворт, который недавно заявил, что собирается сделать паузу в кинокарьере, показал, как превращался гладкого Тора для фильма «Мстители: Финал». 

По словам звезды, изображать скандинавского бога в состоянии депрессии, оказалось не так то и просто.

Заметим, в фильме «Мстители. Завершение» герой Хемсворта заметно располнел, отпустил длинную бороду и волосы. 

На YouTube-канале появилось видео, в котором Хемсворт наконец рассказал о том, как создавался образ толстого Тора и какую тяжелую работу приходилось выполнять гримерам.

Костюм, к слову, весил около 30 килограммов. Надеть его получалось только с помощью команды, а снять и подавно. Крис признался, что в костюме было невероятно жарко. 

Смотри видео!

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