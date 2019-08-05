«Тор» показал, как перевоплощался в толстяка для «Мстителей»

По словам звезды, изображать скандинавского бога в состоянии депрессии, оказалось не так то и просто.

Заметим, в фильме «Мстители. Завершение» герой Хемсворта заметно располнел, отпустил длинную бороду и волосы.

На YouTube-канале появилось видео, в котором Хемсворт наконец рассказал о том, как создавался образ толстого Тора и какую тяжелую работу приходилось выполнять гримерам.

Костюм, к слову, весил около 30 килограммов. Надеть его получалось только с помощью команды, а снять и подавно. Крис признался, что в костюме было невероятно жарко.