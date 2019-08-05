Знакомьтесь: львенок Бахати, ставший моделью для Симбы в новом фильме «Король Лев»

Прежде чем львы вырастают в величественных животных и королей джунглей, они проводят время как крошечные и милые пушистые комочки. Перед такими никто не сможет устоять! Не удивительно, что и львенок Бахати из Далласского зоопарка покорила интернет. И не только потому, что она очень милая. Но и потому, что стала моделью для персонажа Симбы в новом фильме «Король Лев», который уже показывают в кинотеатрах Эстонии!
Когда Бахати был всего месяц от роду, мы отправили в Disney видео с ее движениями для анимационной команды, чтобы они срисовали ее движения и поведение при дизайне Симбы. От ходьбы на ее шатких ножках до лакания молока, мы запечатлели каждый момент!
— рассказали в зоопарке.
Они записывали первые шаги малышки и то, как она ест, зевает или слизывает капли молока.
В зоопарке пригласили всех желающих увидеть прообраз Симбы из римейка знаменитого мультфильма своими глазами.
Напомним, лента «Король Лев» уже вышла в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии! Расписание сеансов на русском языке и билеты найдешь здесь!