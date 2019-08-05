Знакомьтесь: львенок Бахати, ставший моделью для Симбы в новом фильме «Король Лев»

Прежде чем львы вырастают в величественных животных и королей джунглей, они проводят время как крошечные и милые пушистые комочки. Перед такими никто не сможет устоять! Не удивительно, что и львенок Бахати из Далласского зоопарка покорила интернет. И не только потому, что она очень милая. Но и потому, что стала моделью для персонажа Симбы в новом фильме «Король Лев», который уже показывают в кинотеатрах Эстонии!