Свежие фото: Киану Ривз шокировал Сеть изменениями во внешности

Американский актер Киану Ривз шокировал Сеть своим внешним видом. Фотографии со съемок фильма «Билл и Тед» были опубликованы в Twitter.
На них можно разглядеть, что актер поправился и у него появилось пузико. Кроме того, Ривз отпустил бороду, побрил виски и теперь носит ирокез.
Как пишет издание Lenta.ru, поклонники положительно оценили новый имидж Ривза.
Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста,
— написала @hatariodyr.
Честно, кто из нас не проходил через эту фазу пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика?
— спросил @captaingauthier.
Наиболее внимательные подчеркнули, что борода и ирокез - это грим. На ранних фото видно, что Ривз сбрил бороду.
Известно, что «Билли и Тед» - это продолжение трилогии. Первая часть фильма вышла в 1989 году, а в 1991 - вторая. Третью часть планируется выпустить в 2020.
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