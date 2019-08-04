Свежие фото: Киану Ривз шокировал Сеть изменениями во внешности

На них можно разглядеть, что актер поправился и у него появилось пузико. Кроме того, Ривз отпустил бороду, побрил виски и теперь носит ирокез.

Как пишет издание Lenta.ru, поклонники положительно оценили новый имидж Ривза.

Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста,

— написала @hatariodyr.

Честно, кто из нас не проходил через эту фазу пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика?

— спросил @captaingauthier.

Наиболее внимательные подчеркнули, что борода и ирокез - это грим. На ранних фото видно, что Ривз сбрил бороду.

Известно, что «Билли и Тед» - это продолжение трилогии. Первая часть фильма вышла в 1989 году, а в 1991 - вторая. Третью часть планируется выпустить в 2020.