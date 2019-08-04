Пн, 5.08.2019
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«Игра Ганнибала»: потрясная смесь детективного триллера и боевика
Скоро в кино!

ФОТО: Kuvatõmmis

Уже в конце августа нас ожидает детективный триллер от Дэвида Реймонда «Игра Ганнибала»!

История о двух напарниках-полицейских, Маршалле и Купере, которые расследуют преступления в интернете. Выйдя на след изощрённого киберманьяка, они поражаются глубине и размаху его преступлений. Ситуация обостряется, когда исчезает жена самого Маршалла.

Смотри трейлер! Фильм выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии уже 30 августа! Расписание сеансов найдешь здесь!

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