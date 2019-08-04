«Игра Ганнибала»: потрясная смесь детективного триллера и боевика

История о двух напарниках-полицейских, Маршалле и Купере, которые расследуют преступления в интернете. Выйдя на след изощрённого киберманьяка, они поражаются глубине и размаху его преступлений. Ситуация обостряется, когда исчезает жена самого Маршалла.