Билеты уже в продаже! Смотри трейлер культового мультфильма «Angry Birds в кино 2»

Режиссером анимации выступил Туроп ван Орман, сценарий написал Питер Экерман. Во второй части вновь разгорается противостояние птиц и свиней!
Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino мультфильм выйдет 23 августа, а премьера состоится немного раньше! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!
Смотри трейлер!