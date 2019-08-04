Опубликованный сценарий раскрыл одну из главных тайн финала «Игры престолов»

В сценарии подробно описывается уничтожение Железного трона и мотивы, побудившие на это Дрогона.
Создатели «Игры престолов» опубликовали сценарий заключительной серии культовой саги и раскрыли одну из её главных загадок — почему дракон Дейенерис сжигает Железный трон, а не Джона, который только что убил его хозяйку.
Фанаты нашли в этой сцене невероятный символизм. По их мнению, Дрогон уничтожил олицетворение жажды власти, которая и погубила "мать драконов". Однако, как оказалось, трон был разрушен совершенно случайно.
Дрогон хочет сжечь весь мир, но он не тронет Джона. Он выдыхает пламя на стену, взрывая остатки огромных каменных блоков. Мы видим, как через плечо Джона огонь движется к трону, — это не цель гнева Дрогона, а просто бессловесный свидетель, оказавшийся в эпицентре пожара. Сквозь лезвия трона мы видим, как пламя поглощает его,
— говорится в сценарии финальной сцены.