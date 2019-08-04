Опубликованный сценарий раскрыл одну из главных тайн финала «Игры престолов»

Дрогон хочет сжечь весь мир, но он не тронет Джона. Он выдыхает пламя на стену, взрывая остатки огромных каменных блоков. Мы видим, как через плечо Джона огонь движется к трону, — это не цель гнева Дрогона, а просто бессловесный свидетель, оказавшийся в эпицентре пожара. Сквозь лезвия трона мы видим, как пламя поглощает его,