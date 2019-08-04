Долгожданный ужастик и комедия «Плюс один»! Самые яркие премьеры на этой неделе!

Ужастик «Страшные истории для рассказа в темноте»

Экранизация страшных историй Элвина Шварца, вдохновленных городскими легендами и фольклором. Компания подростков расследует случаи жутких и загадочных смертей в их маленьком городке.

Сюжет фильма «Страшные истории для рассказов в темноте» повествует о группе молодых людей, которые пытаются разгадать тайну нескольких загадочных и невероятно ужасных смертей в их небольшом городке.

Смотри трейлер! Фильм выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии уже 9 августа! Расписание сеансов найдешь здесь!

Комедия «Плюс один»

Лето — пора свадеб. Закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на десять свадеб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой. Удастся ли им устоять перед магией секса вокруг и остаться друзьями?