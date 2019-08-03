Для настоящих любителей ужасов: смотри трейлер хоррора «Я иду искать»

Самара Уивинг («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») играет Грейс, решительную молодую женщину скромного происхождения, в которую влюбился представитель богатого семейства Алекс Ле Домас в исполнении Марка О'Брайена («Город на холме»). Спустя полтора года ухаживаний состоялась церемония бракосочетания. Она проходила в родовом поместье жениха, где находится фамильный особняк и где обосновался клан Ле Домас, во главе которого родители Алекса – Тони и Бекки, которых сыграли Генри Черни («Острые предметы») и Энди МакДауэлл («Четыре свадьбы и одни похороны»).

Это эксцентричное и богатое семейство, основавшее империю настольных игр, соблюдает стародавние традиции. «Богачи бывают разные», - слышит Грейс предупреждение брата Алекса, Дэниэла в исполнении Адама Броди («Шазам!»), прежде чем направиться по проходу между рядами в церкви.

Свадебная церемония прошла по высшему разряду, но тщательно спланированное торжество предусматривает очень странный обряд посвящения для невесты. Ничего не подозревающая Грейс, так и не переодев свое белое свадебное платье, присоединяется к молодому мужу и его родственникам на полуночном собрании, чтобы принять участие в старинной семейной забаве. Как новый член семьи, она должна вытащить из колоды карту, чтобы определить, в какую игру они будут играть… Не подозревая о нависшей над ней опасности, Грейс выбирает редкую карту «Прятки». Имея фору всего в несколько минут, Грейс приходится забыть об Алексе и заняться поисками укромного места в доме, чтобы надолго затаиться там. Другим же предстоит разойтись, чтобы найти ее до восхода солнца...

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Вскоре Грэйс делает чудовищное открытие: это – смертельная, кровавая игра, в которой на нее объявлена охота. Доведенная до пределов своих физических и эмоциональных возможностей, Грэйс не намерена сдаваться: с дьявольски упорством она стремится не только остаться в живых, но и навсегда изменить игру, отвечая ударом на удар.