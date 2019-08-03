Смотри трейлер! На большие экраны выходит российский фэнтези-фильм «Эбигейл»
Создатели позиционируют картину как «сказка с элементами стимпанка». Главная героиня – молодая девушка Эбигейл – живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни.
Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в девочке пробуждаются необыкновенные способности. Вскоре Эбби узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей, обладающих магическим даром. Понимая, что ее отец может быть жив, Эбигейл решает разыскать его. Но она даже не представляет насколько опасным и непредсказуемым окажется путь к нему…
Режиссером фильма выступил Александр Богуславский. Главную героиню сыграла Тинатин Далакишвили. В ролях: Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Ксения Кутепова, Глеб Бочков, Оливье Сиу, Сесиль Плеже, Никита Дювбанов, Никита Тарасов и другие.
В картине также снялся голливудский актер Эдди Марсан, запомнившийся зрителям по фильмам «Хэнкок» и «Шерлок Холмс». В новом фэнтези он исполнил одну из ключевых ролей – отца Эбигейл.
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