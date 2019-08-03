Смотри трейлер! На большие экраны выходит российский фэнтези-фильм «Эбигейл»

Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в девочке пробуждаются необыкновенные способности. Вскоре Эбби узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей, обладающих магическим даром. Понимая, что ее отец может быть жив, Эбигейл решает разыскать его. Но она даже не представляет насколько опасным и непредсказуемым окажется путь к нему…