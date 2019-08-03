Джаред Лето станет серийным убийцей

Фильм расскажет о Дике (Вашингтон), уставшем от жизни помощнике шерифа, который вынужден объединиться с крутым лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), чтобы выследить и поймать серийного убийцу. У Дика есть способность видеть мелочи, которые помогают в расследовании, но он конфликтует с напарником, а также должен разобраться с собственным тeмным прошлым.