Кристиан Таска приоткрыл завесу тайны: в Эстонии снимут еще один голливудский фильм?!

Я уже получил пользу от этого. Один голливудский продюсер, который искал место для съемок своего исторического фильма в других странах, приехал в Эстонию, что взглянуть на нее своими глазами. И это благодаря тому, что здесь снимался Кристофер Нолан. Возможно, следующий фильм не только выйдет только в Эстонии, но и история Эстонии станет частью этого фильма,