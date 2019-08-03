Кристиан Таска приоткрыл завесу тайны: в Эстонии снимут еще один голливудский фильм?!

Съемочный процесс голливудского блогбастера Кристофера Нолана в Таллинне подошел к концу. Однако, по информации некоторых источников, съемки такого масштабного проекта могут открыть Эстонию для других проектов! Такого же мнения придерживается эстонский Кристиан Таска.
Литва имеет неплохую прибыль от кинотуризма. Хорошим примером также является сериал Narcos от Netflix, в котором рассказывает о жизни наркозависимых в Колумбии. Сериал оказался настолько успешным, что каждый десятый турист, посещающий Колумбию, делает это потому, что смотрел сериал. О том, что съемки «Tanet» могут дать Эстонии, поговорил в эфире Seitsmesed эстонский кинопродюсер Кристиан Таска.
Я уже получил пользу от этого. Один голливудский продюсер, который искал место для съемок своего исторического фильма в других странах, приехал в Эстонию, что взглянуть на нее своими глазами. И это благодаря тому, что здесь снимался Кристофер Нолан. Возможно, следующий фильм не только выйдет только в Эстонии, но и история Эстонии станет частью этого фильма,
- сказал Кристиан Таска.